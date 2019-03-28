Не катастрофа: Супрун перед виборами 2019 дала важливі поради

Вибори президента України можуть негативно вплинути на здоров'я людини, викликати стрес, увігнати в депресію. Це підтверджують деякі дослідження науковців. Уляна Супрун радить, як вберегтися від стресових ситуацій та відчуття тривожності в такий важливий період для життя країни.

Уляна Супрун пише на своїй Facebook-сторінці, що американські дослідники під час останніх виборів в США провели опитування і з'ясували, що понад 50% американців назвали президентські вибори "вагомим джерелом стресу".

В. о. міністра охорони здоров'я зазначає, що в Україні нема такої статистики, однак і в соцмережах і на вулицях "повітря занадто наелектризоване".

Супрун перед виборами 2019 дала важливі поради (фото: GettyImages)

Уляна Супрун дає кілька порад, як вберегтися від стресу і вберегти своє психічне і фізичне здоров'я під час президентських перегонів.

Обмежуйте ваше "споживання" медіа

Якщо безперервний цикл взаємних звинувачень від кандидатів викликає у вас стрес - обмежте свій час у медіа. Не дивіться всі виступи кандидатів або телепередачі про них, не крутіть безперервно стрічку в соцмережах. У передвиборчий період зробіть перерву від ЗМІ.

Не розвивайте дискусій, які призведуть до конфлікту

Не продовжуйте обговорення виборів, якщо ви розумієте, що воно може перерости в конфлікт чи агресію. Звертайте увагу на частоту обговорень з друзями, членами сім’ї або співробітниками. Якщо таких обговорень забагато і вони провокують стрес - зменшіть їхню кількість.

Супрун перед виборами 2019 дала важливі поради (фото: GettyImages)

Визнайте, що стрес і тривога за майбутнє не приносять користі

Спрямуйте свою увагу в більш продуктивному напрямку. Можна обрати діяльність, яка теж стосується виборів, але водночас торкається питань, які вам більше до душі. До прикладу, ви можете стати спостерігачем та відстоювати прозорість й законність голосування.

Що б не сталося в день виборів - життя продовжується

Навіть якщо ваш кандидат не вийде до другого туру - це не катастрофа. Важливо залишатися свідомим громадянином з активною позицією. Не "катастрофізуйте" ситуацію.

Голосуйте

Зробити свій вибір в такий важливий для України момент - обов'язок кожного громадянина. Знайдіть час для того, щоби спокійно та вдумливо проаналізувати все, що сталось за останні роки в країні. Обов’язково ознайомтесь з програмами кандидатів і зробіть свідомий вибір.

Супрун перед виборами 2019 дала важливі поради (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун розповіла про небезпечність для організму людини часточок мікропластику, який забруднює екосистему і потрапляє до людини з їжею через харчовий ланцюжок.

Нагадаємо, Уляна Супрун розповіла, що МОЗ скасує лікарняні в тому вигляді, в якому вони є зараз - у паперовому. Натомість лікарняні будуть оформлюватися у електронному вигляді.