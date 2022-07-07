Катастрофа в Демидове: село под Киевом уже четвертый месяц уходит под воду

Это привело к затоплению села и сейчас, через 4 месяца после начала войны и после деоккупации Киевской области, жители Демидова живут фактически по колено в воде.

Село Демидов в Киевской области оказалось на пути у российских войск в первые дни полномасштабного вторжения. Чтобы оккупанты не смогли пройти на Киев, украинская армия вынуждена была взорвать дамбу через реку Ирпень.

Видео о том, что сейчас происходит в Демидове показали в проекте "Український свідок".

Демидов находился под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения России и был освобожден 31 марта 2022 года. Уже четыре месяца жители села Демидов вынуждены выкачивать воду со своих домов и огородов. Подтоплены более 50 домов.

Посадить огороды большинство из них не смогли - местами вода фактически стоит по колено, а местами она находится буквально на 2-3 см вглубь почвы и все начинает быстро гнить.

От воды гибнут и сады - яблони, вишни. Часть домов в катастрофическом состоянии - вода в них стоит по щиколотку, мебель и стены гниют, проводка портится.

Местные жители выкачивают воду самостоятельно, но проблему это не решает. Они используют бензиновые насосы, которые им предоставила ГСЧС. Некоторые купили такие насосы за собственные деньги.

Перегоняют такие насосы 3000 кубов в сутки. Но для работы таких насосов нужно топливо, в среднем до 1 л в час.

На сколько топлива насобирают - столько и выкачают. По факту получается, что вся выкачанная вода снова возвращается в село назад. И порой быстрее, чем ее успевают откачать. Поэтому в домах все плавает, и из-за постоянной сырости появилась плесень.

"Если такая ситуация у нас была 1 апреля, она снова повторилась и 1 июля. То есть то, что люди качали (мы сюда вложили более 150 тысяч из личных средств) вернулось на круги своя. Где нам взять столько денег, чтобы откачать всю воду? Мы не справляемся с той водой, которая находится под дамбой. Я считал, что помпой мы выкачиваем 3 тысячи кубов в сутки. А воды добавляется больше, чем мы откачиваем", - рассказывает местный житель Владимир.

Если вопрос с водой не решить до наступления холодов, то дома просто начнут разваливаться на глазах. Жители Демидова говорят, что помочь обещают постоянно, но пока реальных действий нет.

В Киевской военной администрации обещают восстановить поврежденный шлюз дамбы Киевского моря возле Демидова в кратчайшие сроки. Над проектом восстановления поврежденного шлюза начали работать специалисты.