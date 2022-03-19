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В Киевской области временно оккупированное село оказалось под угрозой затопления

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Демидово, Суббота 19 марта 2022 16:15
В Киевской области временно оккупированное село оказалось под угрозой затопления Фото: село Демидово оказалось под угрозой затопления (facebook.com/kyivoblrada)
Автор: Валерия Полищук

В Демидове Киевской области, где ведутся активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. Вода поступает из Киевского водохранилища через разрушенную плотину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевскоого облсовета в Facebook.

Уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

"Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов", - говорится в сообщении.

Фото: село Демидово оказалось под угрозой затопления (facebook.com/kyivoblrada)

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