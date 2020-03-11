Катализатор паники: Супрун резко высказалась о ситуации с карантином в Украине

Карантин в Украине из-за коронавируса в Кабмине объявили на период с 12 марта до 3 апреля - меры ограничения были введены в ряде городов в учебных учреждениях, были запрещены массовые собрания более 200 человек и закрыто авиасообщения с некоторыми странами.

После сообщения правительства о карантине в сети появились фото и видео о том, как украинцы закупаются в магазинах продуктами питания и первой необходимости - пополняя свои запасы на всякий случай.

Уляна Супрун отметила, что в ситуации с распространением COVID-19 в мире очень важным моментом является качественная, честная и прозрачная коммуникация, чтобы избежать домыслов и панических настроений.

"Сегодня мы увидели, что у нас большие с этим проблемы. Пока уже все активно обсуждали карантин и введение ограничения на массовые мероприятия в соцсетях, не было ни одного официального сообщения об этих действиях от правительства. Они должны были первыми выйти с объяснением и ответами на все вопросы", - написала бывший руководитель Минздрава в своем Facebook.

Медик привела в пример соседнюю Польшу, где сегодня ввели подобные мероприятия, как и в Украине.

"Но здесь целый день по телевидению длился марафон, во время которого давали ответы на вопросы, которые беспокоили людей относительно карантина", - рассказала Супрун.

Она подчеркнула, что плохая коммуникация - это "не только катализатор паники и беспокойства в обществе, но и тотальное неуважение к своим гражданам", и такой подход необходимо менять.

"Во время вспышки кори 2018-2019 лет мы с командой просили (а порой даже заставляли) региональные департаменты здравоохранения говорить правду о количестве случаев болезни. Только зная правду, можно правильно реагировать, разработать действенный план, строить честную и прозрачную коммуникацию и уменьшить беспокойство в обществе", - напомнила Супрун.

Говоря об официальных случаях заражения коронавирусом в Украине медик отметила, что сейчас зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, который был обнаружен 3 марта у мужчины в Черновцах.

Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения на COVID-19. Их протестовали: один образец еще находится на стадии исследования, 41 показал отрицательный результат. Также заявлено еще о 5 подозрениях.

В этом контексте Супрун указала на важность применения экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.

"Другого пути, чтобы узнать о наличии COVID-19 у человека, чем сделать тест - не существует. Поэтому тестирование имеет решающее значение для снижения скорости распространения болезни и своевременного обеспечения лечения людям, которые ее имеют", - написала бывший чиновник.

Супрун также обратила внимание на следующую опасность - у некоторых людей с COVID-19 очень легкие симптомы.

"Человек может не обращаться за помощью, соответственно не знать, что он дальше распространяет болезни. Когда количество людей, которых тестируют, слишком мало, то логично, что количество подтвержденных случаев может быть значительно ниже, чем настоящая количество зараженных людей. Они будут оставаться не обнаруженными", - говорится в публикации.

Супрун в своем посте дала ссылку на все собранные сообщения о COVID-19.

"Перечитайте их, распространите среди своих знакомых и близких и помните, что информационная гигиена, критическое мысленно и здравый смысл вносят весомый вклад в уменьшение распространенности опасных болезней", - резюмировала она.

Напомним, что Минздрав Украины закупил 19 тысяч упаковок экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.