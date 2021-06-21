Катаклизмы отойдут на второй план: прогноз на лето от метеоролога

"Составлять прогноз погоды на сезон дело неблагодарное. Еще неделю назад в Западной Европе была аномальная, как для старта июня жара. В Берлине, Вене и Париже жарило до +34 градусов. Постепенно жара перемещается в сторону Украины, поэтому конец июня обещает быть жарким: до +32 во всех регионах Украины", - рассказал Денис.

Какой будет погода в июле?

Начало второго летнего месяца, говорит Минин, будет отмечено аномальной жарой.

"Если в Киеве в июне выпало почти в два раза меньше месячной нормы осадков, то восточные и южные регионы Украины сполна ощутили прелести стихии. В июле катаклизмы отойдут на второй план, но не без дождей. Пусть и не таких затяжных, как в июне. Будьте готовы к средней температуре дня +23…+24 на протяжение месяца. Вспоминая июль 2019-го, он был самым холодным за последние 18 лет, такого в нынешнем году не ждем", - рассказал метеоролог.

Что будет в августе?

В августе традиционно холодает по ночам, да и каждая ночь становится длиннее на 1-2 минуты.

Температурный фон в этом месяце ожидается в пределах климатической нормы. Погода будет жаркой, с умеренным количеством осадков, прогнозирует эксперт.

Средняя температура дня в августе будет на несколько градусов ниже температуры июля.

Интересно знать, что…

…если человек дает вам прогноз погоды больше, чем на три дня, - вы "читаете, видите или слышите астролога в мире погоды".

"Особенно смешно, когда в конце мая синоптики называют дождливые даты в августе. Теоретически компьютерные алгоритмы могут составить прогноз на неделю, но человеку даже с их помощью это сделать сложнее", - отметил телеметеоролог.