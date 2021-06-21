Катаклізми відійдуть на другий план: прогноз на літо від метеоролога

"Складати прогноз погоди на сезон справа невдячна. Ще тиждень тому в Західній Європі була аномальна, як для старту червня спека. У Берліні, Відні та Парижі смажило до +34 градусів. Поступово спека переміщається в бік України, тому кінець червня обіцяє бути спекотним: до +32 у всіх регіонах України", - розповів Денис.

Якою буде погода в липні?

Початок другого літнього місяця, каже Мінін, буде відзначено аномальною спекою.

"Якщо в Києві в червні випало майже в два рази менше місячної норми опадів, то східні і південні регіони України сповна відчули принади стихії. У липні катаклізми відійдуть на другий план, але не без дощів. Нехай і не таких затяжних, як в червні. Будьте готові до середньої температури дня +23 ... +24 протягом місяця. Згадуючи липень 2019-го, він був найхолоднішим за останні 18 років, такого в нинішньому році не чекаємо", - розповів метеоролог.

Що буде в серпні?

У серпні традиційно холоднішає ночами, та й кожна ніч стає довшою на 1-2 хвилини.

Температурний фон цього місяця очікується в межах кліматичної норми. Погода буде спекотною, з помірною кількістю опадів, прогнозує експерт.

Середня температура дня в серпні буде на кілька градусів нижче температури липня.

Цікаво знати, що…

...якщо людина дає вам прогноз погоди більше, ніж на три дні, - ви "читаєте, бачите або чуєте астролога у світі погоди".

"Особливо смішно, коли в кінці травня синоптики називають дощові дати в серпні. Теоретично комп'ютерні алгоритми можуть скласти прогноз на тиждень, але людині навіть з їх допомогою це зробити складніше", - зазначив телеметеоролог.