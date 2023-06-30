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Касир побив дверима. В "обмінці" Одеси жінці відмовилися міняти долари

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Одеса, П'ятниця 30 червня 2023 09:48
Касир побив дверима. В "обмінці" Одеси жінці відмовилися міняти долари В Одесі в обміні валют побили жінку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В одному із пунктів обміну валют в Одесі жінці відмовилися поміняти долари на гривні. Більше того, мешканку міста побили дверима.

Про цей інцидент написали у Telegram-каналі Одеса.Info.

Деталі скандалу в "обмінці" Одеси

Жінка звернулася до пункту обміну валют за адресою Академіка Сахарова, 1-А, що знаходиться в магазині "Копійка".

Вона хотіла поміняти 200 доларів, але касир грубо жбурнула гроші.

"Тільки піднесла до віконця касира, як вона одразу викинула їх зі словами Інкассо. Я запитала: "А що це?". На що людина почала грубити, виганяти і тикати пальцем у якийсь папірець", - розповіла постраждала.

"Я сказала, що це незаконно не змінювати валюту, бо вона не зношена", - додала мешканка Одеси.

Після цього, за словами жінки, касир вийшла із кабіни та почала її бити дверима.

Касир побив дверима. В &quot;обмінці&quot; Одеси жінці відмовилися міняти долариВ обмінному пункті валюти побили жінку (фото: Одеса.Info)

Для довідки

Нещодавно Національний банк України повідомив, що штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог. Жодних комісій за обмін старих чи зношених купюр бути не може.

У цій ситуації - жінка прийшла в "обмінку" не зі зношеними купюрами, але нарвалася на таке хамство і насильство.

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