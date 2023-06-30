Кассир избил дверью. В "обменке" Одесcы женщине отказались менять доллары
В одном из пунктов обмена валют в Одессе женщине отказались поменять доллары на гривны. Более того, жительницу города избили дверью.
Об этом инциденте написали в Telegram-канале Одесса.Info.
Детали скандала в "обменке" Одессы
Женщина обратилась в пункт обмена валют по адресу Академика Сахарова, 1-А, который находится в магазине "Копейка".
Она хотела поменять 200 долларов, но кассир грубо швырнула деньги.
"Только поднесла к окошку кассира, как она сразу вышвырнула их со словами Инкассо. Я спросила: "А что это?". На что человек начал грубить, выгонять и тыкать пальцем в какую-то бумажку", - рассказала пострадавшая.
"Я сказала, что это незаконно не менять валюту, потому, что она не изношена", - добавила жительница Одессы.
После этого, по словам женщины, кассир вышел из кабины и начал ее избивать дверью.
В обменном пункте валюты избили женщину (фото: Одесса.Info)
Для справки
Недавно Национальный банк Украины сообщил, что будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований. Никаких комиссий за обмен старых или изношенных купюр быть не может.
В этой же ситуации - женщина пришла в "обменку" не с изношенными купюрами, но нарвалась на такое хамство и насилие.
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