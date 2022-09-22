З Хрещатика хочуть повністю прибрати знамениті каштани: що висадять на їхньому місці
Традиційні київські каштани на Хрещатику хочуть замінити на інші дерева.
З такою ініціативою виступив засновник "Добропарку" Ігор Добруцький на своїй сторінці у Facebook.
Що не так із каштанами?
15 років тому на бульварній частині Хрещатика були висаджені каштани "Бріотті".
Добруцький, який тоді опікувався посадкою, пояснює, що коренева частина дерев розвивалася в більш-менш гарних умовах: достатньо землі, мало негативного зовнішнього впливу.
Попри те, що усі дерева "вижили", лише одне з них продовжує рости без хвороб і має гарний вигляд.
Каштани на Хрещатику хворіють (фото: facebook.com/igor.dobrutskyi)
За словами Добруцького, усі інші каштани, які час від часу висаджували на Хрещатику, чекала одна і та ж доля: спочатку або ж одночасно вони хворіли й засихали.
Він припускає, що так сталося через неналежний догляд комунальників за рослинами, адже вони вимагають особливої системи поливу.
"Але чесно кажучи, я сумніваюсь, що працівники комунальних служб заповнювали резервуари водою. Скоріш за все в певний момент почали звично поливати дерева навколо стовбуру", - пише пан Ігор.
Що буде замість каштанів?
Замість білих каштанів пропонується висадити в'яз, адже він прекрасно розвивається в непростих температурних умовах центральної вулиці столиці.
Крім цього, це достатньо тіньове і гарне на вигляд дерево.
Листя дерева в'яза (фото: garden-house.kiev.ua)
"Тобто, відповідь на питання "Що висадити на Хрещатику?" є, але чи бачать цю відповідь працівники Зеленбуду, поки не зрозуміло…", - зазначає автор допису.
Нагадаємо, що у 2018 році Зеленбуд разом із "Добропарком" ініціював висадку 10 експериментальних дерев у Києві. За чотири роки в'язи проявили себе якнайкраще.
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