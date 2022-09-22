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З Хрещатика хочуть повністю прибрати знамениті каштани: що висадять на їхньому місці

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 21:13
З Хрещатика хочуть повністю прибрати знамениті каштани: що висадять на їхньому місці Каштани в Києві планують замінити на в'язи (фото: facebook.com/michaelklokta)
Автор: Юлія Гаюк

Традиційні київські каштани на Хрещатику хочуть замінити на інші дерева.

З такою ініціативою виступив засновник "Добропарку" Ігор Добруцький на своїй сторінці у Facebook.

Що не так із каштанами?

15 років тому на бульварній частині Хрещатика були висаджені каштани "Бріотті".

Добруцький, який тоді опікувався посадкою, пояснює, що коренева частина дерев розвивалася в більш-менш гарних умовах: достатньо землі, мало негативного зовнішнього впливу.

Попри те, що усі дерева "вижили", лише одне з них продовжує рости без хвороб і має гарний вигляд.

З Хрещатика хочуть повністю прибрати знамениті каштани: що висадять на їхньому місціЗ Хрещатика хочуть повністю прибрати знамениті каштани: що висадять на їхньому місці

Каштани на Хрещатику хворіють (фото: facebook.com/igor.dobrutskyi)

За словами Добруцького, усі інші каштани, які час від часу висаджували на Хрещатику, чекала одна і та ж доля: спочатку або ж одночасно вони хворіли й засихали.

Він припускає, що так сталося через неналежний догляд комунальників за рослинами, адже вони вимагають особливої системи поливу.

"Але чесно кажучи, я сумніваюсь, що працівники комунальних служб заповнювали резервуари водою. Скоріш за все в певний момент почали звично поливати дерева навколо стовбуру", - пише пан Ігор.

Що буде замість каштанів?

Замість білих каштанів пропонується висадити в'яз, адже він прекрасно розвивається в непростих температурних умовах центральної вулиці столиці.

Крім цього, це достатньо тіньове і гарне на вигляд дерево.

З Хрещатика хочуть повністю прибрати знамениті каштани: що висадять на їхньому місці

Листя дерева в'яза (фото: garden-house.kiev.ua)

"Тобто, відповідь на питання "Що висадити на Хрещатику?" є, але чи бачать цю відповідь працівники Зеленбуду, поки не зрозуміло…", - зазначає автор допису.

Нагадаємо, що у 2018 році Зеленбуд разом із "Добропарком" ініціював висадку 10 експериментальних дерев у Києві. За чотири роки в'язи проявили себе якнайкраще.

Раніше також повідомлялося, що столичне метро змінює інтервал руху.

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