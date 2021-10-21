Кашель и тошнота: врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта"

Коронавирус штамма Дельта считается самым тяжелым и опасным вариантом заболевания. Недавно был обнаружен новый штамм, который уже назвали "Дельта плюс".
Что это за штамм и какие у него есть отличительные симптомы, рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.
Новый штамм коронавируса AY 4.2 – это мутация вируса Дельта (В.1.167.2). Его еще называют штаммом Дельта плюс. Как отмечает Тарас Жиравецкий, в группе риска находятся люди с избыточным весом тела, с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и аутоиммунными.
По словам медика, новая версия штамма Дельта уже может быть в Украине. Однако, на данный момент, нет данных о подтверждениях этого штамма в лабораториях.
"Новый штамм просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений" – объяснил Жиравецкий.
Он назвал симптомы этого штамма:
Жиравецкий призвал украинцев обращаться за помощью к медикам при появлении симптомов и не заниматься самолечением. Ухудшение может произойти быстро и внезапно.
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