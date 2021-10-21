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Кашель і нудота: лікар назвав симптоми нової мутації вірусу штаму "Дельта"

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус штаму Дельта вважається найважчим і небезпечним варіантом захворювання. Нещодавно був виявлений новий штам, який вже назвали "Дельта плюс".

Що це за штам і які у нього є відмінні симптоми, розповів львівський лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram-канал.

Новий штам коронавірусу AY 4.2-це мутація вірусу Дельта (в.1.167.2). Його ще називають штамом Дельта плюс. Як зазначає Тарас Жиравецький, у групі ризику перебувають люди з надмірною вагою тіла, з діабетом, серцево-судинними захворюваннями та аутоімунними.

За словами медика, нова версія штаму Дельта вже може бути в Україні. Однак, на цей момент, немає даних про підтвердження цього штаму в лабораторіях.

"Новий штам просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилося більше ускладнень" – пояснив Жиравецький.

Він назвав симптоми цього штаму:

  • Висока температура, яка тримається до 10 днів. Збивається дуже погано.
  • Нудота і зниження апетиту, призводить до швидкого виснаження
  • Виснажливий сухий кашель
  • Сильний біль у спині
  • Діарея (може початися не з першого дня)
  • Головний біль
  • Проблеми з диханням при нормальній сатурації
  • У пацієнтів старшого віку сатурація падає швидко
  • Показники ц-реактивного білка і феритину швидко підвищуються
  • Без УЗД і КТ складно відстежити ситуацію
  • Аналізи та сатурація можуть бути нормальними, але через кілька годин ситуація може швидко змінитися
  • Смак і нюх зникають
  • Розвиток хвороби при зараженні цим штамом спрогнозувати набагато важче й у пацієнтів відзначається швидке зневоднення і запалення в серцевому м'язі.
  • Противірусні препарати не завжди ефективні.

Жиравецький закликав українців звертатися за допомогою до медиків при появі симптомів і не займатися самолікуванням. Погіршення може відбутися швидко і раптово.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна вакцинуватися від коронавірусу людям з алергічними реакціями.

А також розповідали про те, чому коронавірусом заражаються навіть вакциновані українці.

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