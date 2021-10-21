Кашель і нудота: лікар назвав симптоми нової мутації вірусу штаму "Дельта"

Коронавірус штаму Дельта вважається найважчим і небезпечним варіантом захворювання. Нещодавно був виявлений новий штам, який вже назвали "Дельта плюс".
Що це за штам і які у нього є відмінні симптоми, розповів львівський лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram-канал.
Новий штам коронавірусу AY 4.2-це мутація вірусу Дельта (в.1.167.2). Його ще називають штамом Дельта плюс. Як зазначає Тарас Жиравецький, у групі ризику перебувають люди з надмірною вагою тіла, з діабетом, серцево-судинними захворюваннями та аутоімунними.
За словами медика, нова версія штаму Дельта вже може бути в Україні. Однак, на цей момент, немає даних про підтвердження цього штаму в лабораторіях.
"Новий штам просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилося більше ускладнень" – пояснив Жиравецький.
Він назвав симптоми цього штаму:
Жиравецький закликав українців звертатися за допомогою до медиків при появі симптомів і не займатися самолікуванням. Погіршення може відбутися швидко і раптово.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна вакцинуватися від коронавірусу людям з алергічними реакціями.
А також розповідали про те, чому коронавірусом заражаються навіть вакциновані українці.