Нутриціолог пояснила, у якому порядку їсти різні продукти, щоб знизити цукор у крові
Рівень цукру у крові дуже важливо контролювати, оскільки нормальні показники зменшують запальні процеси в організмі та сприяють здоровій масі тіла. Натомість різкі стрибки цукру чи підвищений рівень збільшує ризики розвитку діабету та захворювань печінки.
Про те, як у якій почерговості їсти різні продукти, щоб оптимізувати рівень цукру у крові, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
У якому порядку треба їсти різні продукти
Нутриціолог поділилась коректним порядком прийому їжі, який допомагає оптимізувати та знижувати цукор крові.
У якій почерговості їсти:
- овочі та зелень
- білок та жири
- крохмали (білий рис, паста, хліб, каші) та цукри (десерти, включно з фруктами, якщо ШКТ здоровий)
"Такі підконтрольні та помірні рівні глюкози та інсуліну - це контроль бажання перекусів за кілька годин після їжі, менше голоду перед наступною їжею та зниження запальних процесів (включно з акне, висипками, дерматитами). А також більш стабільні рівні енергії впродовж дня та контроль здорової маси тіла", - пояснює Голобородько.
Нутриціолог радить дотримуватись також і наступних правил:
- солоні сніданки кращі за солодкі
- солодке натщесерце не дає жодної користі
- прогулянка після їжі балансує цукор
- салат чи просто овочі перед основною їжею балансують цукор
- цільні свіжі фрукти завжди краще за печені чи сушені і звісно що краще за соки та фреші - в них немає клітковини. Вони - концентрати цукру. Корисно також додавати до фруктів трохи горішків
- уникайте напоїв з сиропами
"Чай з медом - це десерт після їжі, не варто його пити натщесерце. Якщо вже п'єте каву з молоком - то з жирним, цільним чи з вершками. Зернове "молоко" - вівсяне, рисове - це шліфовані зернята, тому цукор крові буде дуже високим. Вибирайте горіхові види: миндалеве, фундукове, кунжутне чи просто цільне молоко", - радить нутриціолог.
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