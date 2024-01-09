Нутриціолог пояснила, у якому порядку їсти різні продукти, щоб знизити цукор у крові

Рівень цукру у крові дуже важливо контролювати, оскільки нормальні показники зменшують запальні процеси в організмі та сприяють здоровій масі тіла. Натомість різкі стрибки цукру чи підвищений рівень збільшує ризики розвитку діабету та захворювань печінки.

Про те, як у якій почерговості їсти різні продукти, щоб оптимізувати рівень цукру у крові, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

У якому порядку треба їсти різні продукти

Нутриціолог поділилась коректним порядком прийому їжі, який допомагає оптимізувати та знижувати цукор крові.

У якій почерговості їсти:

овочі та зелень

білок та жири

крохмали (білий рис, паста, хліб, каші) та цукри (десерти, включно з фруктами, якщо ШКТ здоровий)

"Такі підконтрольні та помірні рівні глюкози та інсуліну - це контроль бажання перекусів за кілька годин після їжі, менше голоду перед наступною їжею та зниження запальних процесів (включно з акне, висипками, дерматитами). А також більш стабільні рівні енергії впродовж дня та контроль здорової маси тіла", - пояснює Голобородько.

Нутриціолог радить дотримуватись також і наступних правил:

солоні сніданки кращі за солодкі

солодке натщесерце не дає жодної користі

прогулянка після їжі балансує цукор

салат чи просто овочі перед основною їжею балансують цукор

цільні свіжі фрукти завжди краще за печені чи сушені і звісно що краще за соки та фреші - в них немає клітковини. Вони - концентрати цукру. Корисно також додавати до фруктів трохи горішків

уникайте напоїв з сиропами

"Чай з медом - це десерт після їжі, не варто його пити натщесерце. Якщо вже п'єте каву з молоком - то з жирним, цільним чи з вершками. Зернове "молоко" - вівсяне, рисове - це шліфовані зернята, тому цукор крові буде дуже високим. Вибирайте горіхові види: миндалеве, фундукове, кунжутне чи просто цільне молоко", - радить нутриціолог.