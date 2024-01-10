"Каша молодости". Диетолог назвала крупу, которая очень полезна для здоровья

Для здоровья всего организма очень важно поддерживать баланс витаминов и минералов. Этих элементов много в перловой крупе. Из-за высокого содержания этих полезных веществ, а также белка и клетчатки - ее называют "кашей молодости".

О том, чем именно полезна перловая каша и как ее готовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram .

Чем полезна перловая крупа

"Крупы обладают многими полезными свойствами. Они приносят свою пользу независимо от того, какой вид вы выбрали - ячменную, овсяную, пшенную, гречневую или другую цельную крупу. Надо знать, что они медленно усваиваются в организме, давая более длительное чувство сытости. Выбор конкретного вида крупы следует делать по вкусам и состоянию здоровья", - говорит диетолог.

По словам Фус, перловка тоже входит в число здоровых и полезных круп с высокой пищевой ценностью. ⁣

"Из нее можно готовить вкусные, сытные и полезные блюда. А доступная цена позволяет использовать ее довольно часто на своем столе. Однако мы забываем об этом полезном продукте, она не так популярна, как гречка или овсянка", - отмечает. эксперт.⠀

В основе перловой крупы - ячмень. Это зерно содержит, кроме клетчатки, большое количество белка - около 15% в 100 г. В нем также велик ассортимент минералов и витаминов - калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В, РР и Е.⁣ ⁣

"Мы используем в пищу ячмень в виде двух круп - ячменной и перловой. Ячная крупа - это дробленное ячменное зерно, в котором остается больше клетчатки. А перловая - это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек⁣", - говорит Фус.

Она отмечает, что перловку еще называют "кашей красоты", так как она содержит аминокислоту лизин - вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.

Несмотря на полезные свойства, перловку можно есть не всем. Она содержится глютен, поэтому ее нельзя употреблять при целиакии. Перловая крупа может вызвать чрезмерное газообразование, об этом следует помнить, если вы страдаете расстройством желудочно-кишечного тракта.

С чем и как готовить перловку

Эта каша как гарнир отлично сочетается с мясом и рыбными блюдами. Перловку готовят с мясом, грибами, овощами, зеленью. Есть варианты блюда с фруктами и сухофруктами. Из перловки можно готовить котлеты, супы, ризотто, голубцы. Ею также можно фаршировать птицу.

Перед варкой каши замочите перловку - на стакан промытой крупы возьмите литр воды и выдержите около 10-12 часов. Тогда каша варится быстро, сохраняя все свои полезные свойства. Чтобы получить рассыпчатую кашу, можно добавить немного растительного масла.