С карты снялись 20 тысяч: ПриватБанк угодил в громкий скандал

ПриватБанк попал в скандал из-за банкомата, который "съел" 20 тысяч гривен личных средств украинки. А после заверений вернуть деньги в течение 30 минут, оказалось, что вопрос будет рассматриваться в течение минимум недели.

На финансовое учреждение пожаловались на сайте "Минфин" в разделе "Отзывы".

"Вставила карту в банкомат, нажала снятие денег 20000 грн. Банкомат начал перезагружаться, карту отдал, деньги - нет. Сразу набрала 3700, оператор сказал, что деньги вернут в течение 30 минут. Второй раз - деньги вернут в течение 24 ч. Через время уже другой оператор сказал, что деньги вернут в течение 7 дней после рассмотрения заявки. Это не кредитные деньги! Это личные средства", - пишет раздосадованная клиентка.

Женщина не может понять, зачем так долго ждать, на что ей ответили, что это "внутреннее правило банка".

"ПриватБанк, как списывать проценты, штрафы и непонятные начисления - про это Вы не забываете!" - пишет женщина.

В банке ответили, что прежде чем вернуть деньги, необходимо провести инкассацию, чтобы точно убедиться, были ли выданы средства или нет.

"На данный момент ожидается проведение и сверка результатов инкассации. Это позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму. По результатом обработки заявки мы дополнительно вас уведомим", - ответили представители ПриватБанка.

С карты ПриватБанка снялись деньги (скрин: minfin.com.ua)

Ранее мы писали, что банкомат ПриватБанка выдал пенсионерке сувенирные деньги.

Также сообщалось, что недавно ПриватБанк попал в скандал со страховками.