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Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів

Середа 17 липня 2024 16:30
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Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів Як готувати картоплю в духовці з соусом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Картопляна бапка - це ще один цікавий спосіб приготування картоплі з м'ясом. Картопля в цій страві за консистенцією нагадує пюре, з характерним смаком запеченою картоплі. Доповнює страву сметанковий соус, в який за бажанням можна додати гриби.

Про те, як приготувати картопляну бапку за рецептом з 80-х, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для картопляної бапки

Для приготування цієї простої і ситної страви з запеченої картоплі і м'яса, потрібні такі інгредієнти:

  • картопля - 1 кг;
  • м'ясо із прожилками жиру - 250 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • борошно - 2 ст. л.;
  • бринза - до смаку;
  • сметана - 2 ст. л. (а також для подачі);
  • смалець або масло - для змащування глечика.

Як готувати бапку з картоплі і м'яса

Щоб приготувати таку ситну страву, для початку потрібно помити і очистити картоплю. Якщо картопля молода, суху шкірку можна зняти щіточкою. Після цього картоплю потрібно натерти на маленькій терці або пропустити через кухонний комбайн.

Додайте до натертої картоплі борошно та 2 ст. л. сметани, підсоліть та поперчіть до смаку. Після цього ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів

Натріть картоплю для бапки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Приготуйте м'ясо для картопляної бапки. Поставте розігріватися пательню, в цей час очистьте цибулю та наріжте її на кубики.

Вкиньте цибулю до пательні, а в цей час наріжте м'ясо. Можна брати свинину з прожилками жиру або підчеревину - так страва матиме насиченіший смак.

Наріжте м'ясо на невеликі кубики, за розміром приблизно 2-3 см.

Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів

Наріжте м'ясо на кубики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли цибуля стане м'якою, додайте м'ясо. Помішуючи, смажте все на несильному вогні протягом 5-6 хвилин.

Після цього додайте сіль, перець та спеції до смаку, перемішайте - і смажте ще протягом 1-2 хвилин.

Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів

Присмажте м'ясо для страви (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пересипте смажене м'ясо з цибулею до картоплі. Для того, щоб бапка набула свого смаку, страву потрібно випікати в невеликій формі з кришкою - наприклад, в горщику - стінки якої необхідно змастити смальцем або маслом.

Всипте в горщик картоплю з м'ясом, зверху викладіть декілька шматочків масла, накрийте кришкою і випікайте протягом 1 години, при 190 градусах.

Готову страву розкладіть по тарілках, присипте бринзою і полийте сметаною. За бажанням, можна додати подрібнену зелень або присмажені печериці.

До речі, раніше ми розповідали про те, що можна приготувати з молодої картоплі.

Також читайте, як готувати картопляні книдлі з сиром і шкварками.

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