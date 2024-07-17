Картофельная бапка: очень простой рецепт блюда прошлого столетия с минимальным количеством продуктов

Картофельная бапка - это еще один интересный способ приготовления картофеля с мясом. Картофель в этом блюде по консистенции напоминает пюре, с характерным вкусом запеченного картофеля. Дополняет блюдо сметанный соус, в который по желанию можно добавить грибы.

О том, как приготовить картофельную бапку по рецепту из 80-х, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для картофельной бапки

Для приготовления этого простого и сытного блюда из запеченного картофеля и мяса нужны такие ингредиенты:

картофель - 1 кг;

мясо с прожилками жира - 250 г;

лук - 1 шт.;

мука - 2 ст. л.;

брынза - по вкусу;

сметана - 2 ст. л. (а также для подачи);

смалец или масло - для смазывания кувшина.

Как готовить бапку из картофеля и мяса

Чтобы приготовить такое сытное блюдо, для начала нужно вымыть и очистить картофель. Если картофель молодой, сухую кожуру можно снять щеточкой. После этого картофель нужно натереть на маленькой терке или пропустить через кухонный комбайн.

Добавьте к натертому картофелю муку и 2 ст. л. сметаны, подсолите и поперчите по вкусу. После этого тщательно перемешайте все ингредиенты.

Натрите картофель для бапки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Приготовьте мясо для картофельной бапки. Поставьте разогреваться сковороду, в это время очистьте лук и нарежьте его на кубики.

Вбросьте лук в сковороду, а в это время нарежьте мясо. Можно брать свинину с прожилками жира или подбрюшину - так блюдо будет иметь более насыщенный вкус.

Нарежьте мясо на небольшие кубики, размером примерно 2-3 см.

Нарежьте мясо на кубики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Когда лук станет мягким, добавьте мясо. Помешивая, жарьте все на несильном огне в течение 5-6 минут.

После этого добавьте соль, перец и специи по вкусу, перемешайте - и жарьте еще в течение 1-2 минут.

Поджарьте мясо для блюда (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пересыпьте жареное мясо с луком в картофель. Для того чтобы бапка приобрела свой вкус, блюдо нужно выпекать в небольшой форме с крышкой - например, в горшке - стенки которой необходимо смазать смальцем или маслом.

Всыпьте в горшок картофель с мясом, сверху выложите несколько кусочков масла, накройте крышкой и выпекайте в течение 1 часа, при 190 градусах.

Готовое блюдо разложите по тарелкам, присыпьте брынзой и полейте сметаной. По желанию, можно добавить измельченную зелень или поджаренные шампиньоны.