Картопля зберігатиметься довше, якщо скористатися цим способом

Де краще зберігати картоплю

Існує декілька "популярних" місць для зберігання картоплі - холодильник, льох, підвал, комора або балкон. Додатково картоплю розкладають по ящиках, коробках або упаковують в пластикові пакети. Втім, в деяких випадках картопля починає проростати або гнити.

Однак деякі способи зберігання допомагають не лише зберегти свіжість бульб, а й не втратити смакові якості картоплі під час приготування. Зокрема, один з найкращих способів зберігання картоплі водночас найпростіший - використання сітчастих мішків.

За словами кулінарних експертів, цей метод відносно захищає картоплю від сонячних променів, водночас дозволяючи повітрю вільно циркулювати, що запобігає зморщуванню і гниттю бульб.

Інший варіант - розкласти картоплю в один шар в дерев'яних ящиках, які розташовані в темному прохолодному місці.

Хоча дехто зберігає картоплю в картонних коробках, такий спосіб є не ідеальним - матеріал вбирає та утримує вологу, через що на коренеплодах з'являється пліснява. Подібна доля очікує на картоплю й у разі зберігання в картонних пакетах.

Також, щоб зберегти картоплю якомога довше, не слід використовувати пластикові пакети або контейнери. Щільність матеріалу перешкоджає циркуляції повітря, що призводить до гниття бульб.

Найкращі умови для зберігання картоплі

Найкраще картопля зберігається в прохолодному темному приміщенні з хорошою вентиляцією. Завдяки цьому бульби залишаються свіжими та твердими, не набуваючи зеленого кольору.

Позеленіння відбувається, коли під шкіркою накопичується хлорофіл. Правильне зберігання картоплі також запобігає зморщуванню та втраті рідини.

Якщо у вашій коморі занадто спекотно або якщо ви довго зберігаєте картоплю, вона проросте і може згнити. Для отримання найкращих результатів зберігайте картоплю в таких умовах:

при температурі від 7 до 12 градусів

при відносній вологості від 80% до 90%

у темряві

у відкритому мішку або пакеті

Не варто зберігати картоплю в холодильнику. Сира картопля містить багато крохмалю, а низькі температури можуть перетворити речовину на цукор. Це може призвести до того, що картопля стане солодшою і темнішою під час приготування.

Важливо регулярно перевіряти картоплю на наявність паростків або зелених плям, оскільки вони можуть містити шкідливі речовини.

Крім цього, не слід зберігати картоплю поруч з яблуками, бананами та цибулею - фрукти виділяють газ етилен, який пришвидшує дозрівання, а цибуля "дарує" картоплі неприємний запах.