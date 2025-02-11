Картофель будет храниться дольше, если воспользоваться этим способом

Где лучше хранить картофель

Существует несколько "популярных" мест для хранения картофеля - холодильник, погреб, подвал, кладовка или балкон. Дополнительно картофель раскладывают по ящикам, коробкам или упаковывают в пластиковые пакеты. Впрочем, в некоторых случаях картофель начинает прорастать или гнить.

Однако некоторые способы хранения помогают не только сохранить свежесть клубней, но и не потерять вкусовые качества картофеля во время приготовления. В частности, один из лучших способов хранения картофеля одновременно самый простой - использование сетчатых мешков.

По словам кулинарных экспертов, этот метод относительно защищает картофель от солнечных лучей, в то же время позволяя воздуху свободно циркулировать, что предотвращает сморщивание и гниение клубней.

Другой вариант - разложить картофель в один слой в деревянных ящиках, которые расположены в темном прохладном месте.

Хотя некоторые хранят картофель в картонных коробках, такой способ не идеален - материал впитывает и удерживает влагу, из-за чего на корнеплодах появляется плесень. Подобная судьба ожидает картофель и в случае хранения в картонных пакетах.

Также, чтобы сохранить картофель как можно дольше, не следует использовать пластиковые пакеты или контейнеры. Плотность материала препятствует циркуляции воздуха, что приводит к гниению клубней.

Наилучшие условия для хранения картофеля

Лучше всего картофель хранится в прохладном темном помещении с хорошей вентиляцией. Благодаря этому клубни остаются свежими и твердыми, не приобретая зеленый цвет.

Позеленение происходит, когда под кожурой накапливается хлорофилл. Правильное хранение картофеля также предотвращает сморщивание и потерю жидкости.

Если в вашей кладовой слишком жарко или если вы долго храните картофель, он прорастет и может сгнить. Для получения наилучших результатов храните картофель в таких условиях:

при температуре от 7 до 12 градусов

при относительной влажности от 80% до 90%

в темноте

в открытом мешке или пакете

Не стоит хранить картофель в холодильнике. Сырой картофель содержит много крахмала, а низкие температуры могут превратить вещество в сахар. Это может привести к тому, что картофель станет слаще и темнее во время приготовления.

Важно регулярно проверять картофель на наличие ростков или зеленых пятен, поскольку они могут содержать вредные вещества.

Кроме этого, не следует хранить картофель рядом с яблоками, бананами и луком - фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, а лук "дарит" картофелю неприятный запах.