Картопля в мундирі за 10 хвилин без духовки: трюк від кухаря-самоучки

Що вам знадобиться для приготування картоплі

Картопля дрібна - 2 шт. на людину

Вершкове масло - 10 г (скибка) на картоплину

Сіль - до свого смаку

Зелень - до свого смаку

Як готувати картоплю в мікрохвильовці

Експеримент Джоша підтверджує, що картоплю можна приготувати в мікрохвильовці набагато швидше, ніж у духовці чи фритюрниці - при цьому вона буде запечена і м'яка всередині.

Картоплю краще вибирати дрібну, якщо ж картопля велика, її необхідно буде розрізати на менші шматки. Для початку картоплю необхідно вимити, аби видалити бруд, а потім виделкою проколоти її по всій поверхні.

Після цього картопля кладеться в мікрохвильову піч на п'ять хвилин, перевертається і ставиться ще на п'ять хвилин у мікрохвильовку. Важливо використовувати посуд для мікрохвильовки, адже посуд з блискучим малюнком або з металу може іскрити - а також враховувати потужність мікрохвильовки.

Після запікання Джош вийняв картоплину з мікрохвильовки та зрізав верхню частину, продемонструвавши, яка картопля стала м'якою.

На поверхні запеченої картоплі робляться надрізи, не прорізаючи картоплину наскрізь - спочатку діагональні в одному напрямку, потім - в іншому, щоб утворився квадратний візерунок.

Потім в надрізи кладуться скибки вершкового масла - воно швидко розтане завдяки високій температурі ще гарячої картоплі. Після цього необхідно зачекати, і, коли овоч трохи охолоне, можна посолити до свого смаку та додати зелень - і можна їсти.