UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Картопля в мундирі за 10 хвилин без духовки: трюк від кухаря-самоучки

Картопля в мундирі (фото: flickr.com/kmdoncaster)
Автор: Людмила Рябухіна

Картопля в мундирі дуже смачна, але вимагає багато часу, оскільки на її запікання може піти 90 хвилин або й більше. Однак кухар-самоучка Джош Елкін поділився способом, як приготувати її всього за 10 хвилин.

Як приготувати смачну картоплю в мундирі без духовки за 10 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку кухаря Джош Елкіна в TikTok.

Що вам знадобиться для приготування картоплі

  • Картопля дрібна - 2 шт. на людину
  • Вершкове масло - 10 г (скибка) на картоплину
  • Сіль - до свого смаку
  • Зелень - до свого смаку

Як готувати картоплю в мікрохвильовці

Експеримент Джоша підтверджує, що картоплю можна приготувати в мікрохвильовці набагато швидше, ніж у духовці чи фритюрниці - при цьому вона буде запечена і м'яка всередині.

Картоплю краще вибирати дрібну, якщо ж картопля велика, її необхідно буде розрізати на менші шматки. Для початку картоплю необхідно вимити, аби видалити бруд, а потім виделкою проколоти її по всій поверхні.

Після цього картопля кладеться в мікрохвильову піч на п'ять хвилин, перевертається і ставиться ще на п'ять хвилин у мікрохвильовку. Важливо використовувати посуд для мікрохвильовки, адже посуд з блискучим малюнком або з металу може іскрити - а також враховувати потужність мікрохвильовки.

Після запікання Джош вийняв картоплину з мікрохвильовки та зрізав верхню частину, продемонструвавши, яка картопля стала м'якою.

На поверхні запеченої картоплі робляться надрізи, не прорізаючи картоплину наскрізь - спочатку діагональні в одному напрямку, потім - в іншому, щоб утворився квадратний візерунок.

Потім в надрізи кладуться скибки вершкового масла - воно швидко розтане завдяки високій температурі ще гарячої картоплі. Після цього необхідно зачекати, і, коли овоч трохи охолоне, можна посолити до свого смаку та додати зелень - і можна їсти.

@thejoshelkin

This is how you make a 10 minute baked potato. #food #recipe #cooking

original sound - Josh Elkin

 

До речі, нещодавно ми публікували рецепт галицьких лазанок з грибами.

А також писали про те, як приготувати рокот-крумплі по-закарпатські.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛайфхакіРецептиПоради