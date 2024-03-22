Картофель в мундире за 10 минут без духовки: трюк от повара-самоучки

Что вам понадобится для приготовления картофеля

Картофель мелкий - 2 шт. на человека

Сливочное масло - 10 г (ломтик) на картофелину

Соль - по своему вкусу

Зелень - по своему вкусу

Как готовить картофель в микроволновке

Эксперимент Джоша подтверждает, что картофель можно приготовить в микроволновке гораздо быстрее, чем в духовке или фритюрнице - при этом он будет запечен и мягкий внутри.

Картошку лучше выбирать мелкую, если же картофель большой, его необходимо будет разрезать на меньшие куски. Для начала картофель необходимо вымыть, чтобы удалить грязь, а затем вилкой проколоть его по всей поверхности.

После этого картофель кладется в микроволновку на пять минут, переворачивается и ставится еще на пять минут. Важно использовать посуду для микроволновой печи, ведь посуда с блестящим рисунком или из металла может искрить - а также учитывать мощность микроволновки.

После запекания Джош вынул картофель из микроволновки и срезал верхнюю часть, продемонстрировав, какой картофель стал мягким.

На поверхности запеченного картофеля делаются надрезы, не прорезая картофелину насквозь - сначала диагональные в одном направлении, затем - в другом, чтобы образовался квадратный узор.

Затем в надрезы кладутся ломтики сливочного масла - оно быстро растает благодаря высокой температуре еще горячего картофеля. После этого необходимо подождать, и, когда овощ немного остынет, можно посолить по своему вкусу и добавить зелень - и можно есть.