Картофель в мундире за 10 минут без духовки: трюк от повара-самоучки

Картофель в мундире очень вкусный, но требует много времени, поскольку на его запекание может уйти 90 минут или больше. Однако повар-самоучка Джош Элкин поделился способом, как приготовить его всего за 10 минут.
Как приготовить вкусный картофель в мундире без духовки за 10 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу повара Джоша Элкина в TikTok.
Эксперимент Джоша подтверждает, что картофель можно приготовить в микроволновке гораздо быстрее, чем в духовке или фритюрнице - при этом он будет запечен и мягкий внутри.
Картошку лучше выбирать мелкую, если же картофель большой, его необходимо будет разрезать на меньшие куски. Для начала картофель необходимо вымыть, чтобы удалить грязь, а затем вилкой проколоть его по всей поверхности.
После этого картофель кладется в микроволновку на пять минут, переворачивается и ставится еще на пять минут. Важно использовать посуду для микроволновой печи, ведь посуда с блестящим рисунком или из металла может искрить - а также учитывать мощность микроволновки.
После запекания Джош вынул картофель из микроволновки и срезал верхнюю часть, продемонстрировав, какой картофель стал мягким.
На поверхности запеченного картофеля делаются надрезы, не прорезая картофелину насквозь - сначала диагональные в одном направлении, затем - в другом, чтобы образовался квадратный узор.
Затем в надрезы кладутся ломтики сливочного масла - оно быстро растает благодаря высокой температуре еще горячего картофеля. После этого необходимо подождать, и, когда овощ немного остынет, можно посолить по своему вкусу и добавить зелень - и можно есть.
@thejoshelkin
Это показывает, что вы 10 минут копейка. #food #recipe #cooking оригинальный звук - Josh Elkin
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