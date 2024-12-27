Карти Таро обрали головних щасливчиків суботи. Цим знакам Зодіаку посміхнеться Фортуна

Водолій

У суботу ви можете зрозуміти, що хочете зробити крок назад. І немає нічого поганого в тому, що ви повернетеся до проекту, у якого є всі шанси на відродження. Не просто так карти Таро обіцяють вам велику удачу, вам дуже пощастить у всіх сферах життя.

Терези

Таро-гороскоп на суботу обіцяє вам поцілунок Фортуни. Ви зможете багато чого досягти, однак для цього вам варто заручитися підтримкою людини, яка вже давно чекає на вашу увагу. У вас є всі шанси стати головним щасливчиком суботи, але успіх варто розділити з тим, хто підставить своє надійне плече.

Овен

Розкрийте в собі нові таланти, наважуйтеся на грандіозні зміни. Таро-гороскоп на 28 грудня обіцяє вам велику удачу, важливо лише правильно нею розпорядитися. Не зациклюйтеся на поганому і відкиньте все, що просто забирає ваш час, але не приносить нічого хорошого. Час змінити вектор!

Лев

Виблискуйте, цей день точно можна буде назвати щасливим. Фортуна готує для вас особливий подарунок, не відмовляйтеся від нього. Зміни та нові звершення завжди здаються страшними, але у вашому випадку боятися точно не варто. Все вийде, домагайтеся бажаного і підкорюйте нові висоти.