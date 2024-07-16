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Карти Таро обіцяють тиждень щастя та дива лише цим знакам Зодіаку. Хто у списку везунчиків

Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цей тиждень феєрично ощасливить представників чотирьох знаків Зодіаку. На них чекають дні, наповнені радістю та чудесами.

Кому карти Таро обіцяють успіх до кінця тижня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.

Терези

Довіртеся Всесвіту. Цього тижня ви можете поринути у минуле. І вся ця ностальгія з'явиться не просто так. Ви зможете проаналізувати своє життя і знайти ключі від щастя.

Водолій

Будьте сміливими та навіть безжальними. Цього тижня вам варто викреслити зі свого життя все, що заважає рухатися вперед. І після цього ви відчуєте неймовірне полегшення, адже Всесвіт допоможе вам змінити життя на краще.

Скорпіон

Не чекайте біля моря погоди. Карти Таро справді обіцяють вам чимало дивовижних подій. Однак доведеться докласти зусиль, адже тільки так ви зможете пишатися результатом та цінувати все, що отримаєте.

Діва

Настав час змін. Всесвіт вирішив підштовхнути вас до чогось нового і незвіданого. І навіть якщо спочатку здаватиметься, що все це страшно і складно, то до кінця тижня ви зрозумієте, що спіймали за хвіст справжнього птаха щастя.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у житті трьох знаків Зодіаку розпочнеться "біла смуга".

Крім того, нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку приречені на кар'єрний провал.

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