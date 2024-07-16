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Карты Таро сулят неделю счастья и чудес только этим знакам Зодиака. Кто в списке везунчиков

Каким знакам Зодиака улыбнется удача (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эта неделя феерически осчастливит представителей четырех знаков Зодиака. Их ждут дни, наполненные радостью и чудесами.

Кому карты Таро сулят удачу до конца недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Весы

Доверьтесь Вселенной. На этой неделе вы можете окунуться в прошлое. И вся это ностальгия появится не просто так. Вы сможете проанализировать свою жизнь и наконец-то найти ключи от счастья.

Водолей

Будьте смелыми и даже безжалостными. На этой неделе вам стоит вычеркнуть из своей жизни абсолютно все, что мешает двигаться вперед. И после этого вы испытаете невероятное облегчение, ведь Вселенная поможет вам изменить жизнь к лучшему.

Скорпион

Не ждите у моря погоды. Карты Таро действительно сулят вам немало чудес. Однако придется приложить усилия, ведь только так вы сможете гордиться результатом и ценить все, что получите.

Дева

Пришло время перемен. Вселенная решила подтолкнуть вас к чему-то новому и неизведанному. И даже если поначалу будет казаться, что все это страшно и сложно, то к концу недели вы поймете, что поймали за хвост настоящую птицу счастья.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в жизни трех знаков Зодиака начнется "белая полоса".

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака обречены на карьерный провал.

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