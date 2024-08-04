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Карти Таро обіцяють чудові новини трьом знакам Зодіаку. Хто розпочне нове життя

У яких знаків Зодіаку розпочнеться нове життя (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

У представників трьох знаків Зодіаку розпочинається щасливий період. Карти Таро вказують на те, що у серпні вони отримають фантастичні новини.

Які знаки Зодіаку почнуть усі з чистого аркуша, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.

Скорпіон

У серпні вам дуже пощастить. Ви зможете покращити свої стосунки з друзями та близькими. Крім цього, останній місяць цього літа принесе вам гарні новини, завдяки яким ви зможете контролювати всі процеси свого життя та підкорювати будь-які висоти.

Риби

Карти Таро вказують на те, що у серпні ви зможете постояти за себе та заткнути за пояс усіх своїх кривдників. І в результаті ви почуєте, що вам більше ніхто і нічого не загрожує. Діліться своєю думкою і не бійтеся вимагати більшого, ви досягнете бажаного.

Овен

Дайте волю своїм амбіціям. Незабаром ви отримаєте шанс голосно заявити про себе. Чекайте на хороші новини та зустрічайте радісні події. Ваше життя заграє яскравими фарбами, про які ви так довго мріяли. Дійте, проте ретельно обмірковуйте свої рішення.

Близнюки

У серпні ви зможете зустріти свою долю. Скористайтеся шансом на щастя та не відмовляйтеся від можливості розпочати нове життя. Хороші новини піднімуть ваш настрій і дадуть вам силу рухатися вперед.

Нагадаємо, раніше з'явився Таро-гороскоп на 4 серпня.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, що останній літній Молодик подарує щастя лише трьом знакам Зодіаку.

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