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Карти Таро обіцяють чудові новини тільки цим знакам Зодіаку: готуйтеся до щасливих подій

Вівторок 28 травня 2024 21:02
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Карти Таро обіцяють чудові новини тільки цим знакам Зодіаку: готуйтеся до щасливих подій Які знаки Зодіаку злетять від щастя на сьоме небо (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники чотирьох знаків Зодіаку почують гарні новини, які дозволять їм порадіти та насолодитися щасливими моментами.

Кому пощастить вже днями, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.

Діва

Найближчими днями ви зможете забути про все погане. Готуйтеся до добрих новин, які стануть дуже приємним сюрпризом. Не сумнівайтеся в тому, що вам вдасться залишити весь негатив у минулому, вірте в диво.

Стрілець

Карти Таро вказують на те, що незабаром ви зустрінете людину, яка допоможе вам вирішити певну проблему. І це точно вас здивує. Не бійтеся прислухатися до порад близьких та діліться своїми думками, разом ви зможете знайти шлях до щастя.

Терези

Якщо цього тижня вам вдасться виявити гнучкість і знайти компроміс, хороші новини не забаряться. Не ігноруйте свій внутрішній голос та звертайте увагу на знаки згори. Незабаром у вашому житті розпочнеться біла смуга.

Телець

Не варто опускати руки та думати, що все погано. Дозвольте диву та чудовим новинам додати у ваше життя яскраві фарби. Як тільки ви навчитеся відпускати негатив і дивитись на світ із посмішкою, позитивні події притягнуться до вас, наче магнітом.

До речі, раніше з'явився Таро-гороскоп на тиждень для всіх символів Зодіаку.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, що лише три знаки Зодіаку отримають фантастичні подарунки від долі.

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