Таро-гороскоп на тиждень: яким знакам дуже пощастить в останніх числах травня

Новий тиждень (з 27 травня до 2 червня) готує цікаві події, але не для всіх знаків Зодіаку. Комусь дуже пощастить, а комусь варто готуватись до проблем.

Що обіцяє таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Намагайтеся не реагувати на провокації. Вам варто зберігати спокій, тільки так ви зможете уникнути скандалів на роботі. Проблеми з начальством можуть серйозно вдарити по вашій репутації. А тому замість з'ясування стосунків займіться пошуком душевного балансу.

Телець

На вас чекають неймовірні досягнення, перемоги та звершення подарують вам чимало радості. Не відмовляйтеся від пригод та авантюр, поразка вам точно не загрожує. Однак постарайтеся не витрачати занадто багато грошей, незабаром вам можуть знадобитися серйозні фінансові вкладення.

Близнюки

В останні дні травня ви отримаєте неоціненний досвід. Розвивайтеся та не стійте на одному місці, також приділяйте час своїм друзям. Спілкування з тими, хто поділяє вашу думку, допоможе вам знайти правильне рішення в непростій ситуації.

Рак

Незабаром ваша праця окупиться. Карти Таро вказують на те, що на вас чекають приємні сюрпризи. Знайомтеся з новими людьми та не забувайте складати чіткі плани. Стратегія і послідовність допоможуть вам досягти успіху.

Лев

Будьте обережні, насувається буря. Стосунки з коханою людиною можуть бути затьмарені непорозуміннями. Постарайтеся не наробити дурниць. Ви зможете підібрати правильні слова, якщо видихнете і не рубатимете з плеча.

Діва

Новий тиждень випробовуватиме вас на міцність. Вам доведеться боротися зі спокусами, а також допомогти тим, хто просить підтримки. Не шкодуйте сил і добрих слів. Пам'ятайте про ефект бумеранга, хороші вчинки точно до вас повернуться.

Терези

Успіх вам посміхнеться вже найближчими днями. Карти Таро обіцяють вам романтику та щастя. Обов'язково поговоріть щиро з тими, хто вас цінує і любить. Зміцнюйте сімейні зв'язки, вони дуже важливі.

Скорпіон

Прислухайтеся до своєї інтуїції та не поспішайте з рішеннями. Вам варто навчитися приймати недоліки людей, які вас оточують. Ніхто не ідеальний, і коли ви це зрозумієте, вам стане набагато легше жити.

Стрілець

Карти Таро обіцяють вам чимало приємних сюрпризів. Займіться пошуком нових захоплень і намагайтеся проводити якнайбільше часу поза домом. Ви отримаєте можливість закрутити романтичні стосунки або ж розпочати якусь грандіозну справу.

Козоріг

Повірте у свої сили. Не погоджуйтесь на мінімум і завжди вимагайте більшого. Однак не втрачайте пильності. Карти Таро радять стежити за своїми речами, ви ризикуєте втратити щось дуже важливе. Швидше за все, йдеться про документи, цінності чи гроші.

Водолій

Не затягуйте з вирішенням важливих справ. Постарайтеся розпланувати свої будні так, щоб вихідні пройшли спокійно та розмірено. Вам варто подбати про себе та своє дозвілля. Ставте себе перше місце.

Риби

Не намагайтеся сховатись від проблем. Подивіться своїм страхам у вічі. Тільки тоді ви зможете досягти успіху. Карти Таро радять вам докласти максимум зусиль і не здаватися на півдорозі.