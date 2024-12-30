Карти Таро назвали знаки Зодіаку, на яких чекає величезне диво. Кому пощастить 31 грудня

Терези

Таро-гороскоп на вівторок обіцяє вам приємний сюрприз. Він не буде матеріальним, але його цінність ви точно зрозумієте. Річ у тім, що 31 грудня Всесвіт допоможе вам розв'язати давню проблему, завдяки чому ви знову повірите в дива. Не втрачайте свій шанс на щастя.

Водолій

Подумайте, про що ви шкодуєте. І якщо у вашому минулому є ситуація, яку ви б хотіли виправити або ж ви вже давно мріяли про примирення з колись близькою людиною, настав час діяти. 31 грудня на вас чекає чимало чудес, а тому починайте "роботу над помилками" і

Лев

Гороскоп на 31 грудня за картами Таро обіцяє вам неймовірну подію, яка багато що змінить. Цього дня ви можете кардинально змінити своє ставлення до життя і переосмислити вчинки, які ви робили в минулому. Хвилюватися не варто, вам не доведеться страждати або шкодувати - все буде добре.

Рак

Останній день 2024 року подарує вам чимало радості. Насолоджуйтеся гармонією в усіх сферах життя і не відволікайтеся на дрібниці. Цінуйте свій час і дозвольте собі бути вище тих проблем, які вам намагаються нав'язати. Карти Таро обіцяють вам приємний сюрприз, думайте лише про хороше.