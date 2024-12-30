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Карты Таро назвали знаки Зодиака, которых ждет огромное чудо. Кому повезет 31 декабря

Таро-гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Во вторник, 31 декабря, представители четырех знаков Зодиака получат повод для радости. Таро-гороскоп сулит им возможность закончить этот год на позитивной ноте.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет 31 декабря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Весы

Таро-гороскоп на вторник сулит вам приятный сюрприз. Он не будет материальным, но его ценность вы точно поймете. Все дело в том, что 31 декабря Вселенная поможет вам решить давнюю проблему, благодаря чему вы снова поверите в чудеса. Не упускайте свой шанс на счастье.

Водолей

Подумайте, о чем вы жалеете. И если в вашем прошлом есть ситуация, которую вы бы хотели исправить или же вы уже давно мечтали о примирении с некогда близким человеком, пришло время действовать. 31 декабря вас ждет немало чудес, а потому начинайте "работу над ошибками" и 

Лев

Гороскоп на 31 декабря по картам Таро сулит вам невероятное событие, которое многое изменит. В этот день вы можете кардинально изменить свое отношение к жизни и переосмыслить поступки, которые вы совершали в прошлом. Переживать не стоит, вам не придется страдать или сожалеть - все будет хорошо.

Рак

Последний день 2024 года подарит вам немало радости. Наслаждайтесь гармонией во всех сферах жизни и не отвлекайтесь на пустяки. Цените свое время и позвольте себе быть выше тех проблем, которые вам пытаются навязать. Карты Таро сулят вам приятный сюрприз, думайте лишь о хорошем.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что последнее Новолуние 2024 года осчастливит сразу три знака Зодиака.

Помимо этого, читайте Таро-гороскоп на неделю.

Во время написания материала были использованы материалы: Tarot, Your Tango.

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