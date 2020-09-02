С карт воруют деньги: ПриватБанк попал в громкий скандал

ПриватБанк попал в скандал из-за системы безопасности, которая по словам одного из клиентов, попросту подарила солидную сумму мошенникам. Но через полгода ситуация повторилась.

Жалоба клиентов появилась на ресурсе Минфин в категории "Отзывы".

Клиент финансового учреждения рассказал, что с его карты ПриватБанка были украдены 2 марта 2020 года 463 евро.

"Система безопасности банка не заблокировала эти средства и подарила мошеннику. Банк эти деньги мне не вернул. Деньги его. И пока не выяснил, кто украл", - пишет мужчина.

Спустя полгода история повторилась, но неудачно для мошенников. В этот раз с карты хотели списать 80 долларов. Однако система заблокировала операцию на вывод денег из страны.

В банке клиенту ответили, что сделают все возможное, чтобы вернуть украденное. Также мужчину заверили, что без полной информации по карте деньги с нее снять невозможно.

В ПриватБанке порекомендовали, как избежать кражи средств с карты.

"В случае предоставления информации по карте третьим лицам, рекомендуем как можно быстрее ее заблокировать для избежания таких неприятных ситуаций", - ответили в банке.

Ранее мы писали, что ПриватБанк попал в громкий скандал из-за фальшивых купюр из банкомата.