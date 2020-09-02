З карт крадуть гроші: ПриватБанк потрапив у гучний скандал

ПриватБанк потрапив у скандал через систему безпеки, яка, за словами одного з клієнтів, просто подарувала солідну суму шахраям. Але через півроку ситуація повторилася.

Скарга клієнтів з'явилася на ресурсі Мінфін в категорії "Відгуки".

Клієнт фінансової установи розповів, що з його картки ПриватБанку були вкрадені 2 березня 2020 року 463 євро.

"Система безпеки банку не заблокувала ці кошти і подарувала шахраєві. Банк ці гроші мені не повернув. Гроші його. І поки не з'ясував, хто вкрав", - пише чоловік.

Через півроку історія повторилася, але невдало для шахраїв. В цей раз з карти хотіли списати 80 доларів. Однак система заблокувала операцію на виведення грошей з країни.

В банку клієнту відповіли, що зроблять все можливе, щоб повернути вкрадене. Також запевнили чоловіка, що без повної інформації по карті гроші з неї зняти неможливо.

В ПриватБанку порекомендували, як уникнути крадіжки коштів із картки.

"У разі надання інформації по карті третім особам, рекомендуємо якомога швидше її заблокувати для уникнення таких неприємних ситуацій", - відповіли в банку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк потрапив у гучний скандал через фальшиві купюри з банкомату.