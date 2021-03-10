В Карпаты вернулась настоящая зима: горы засыпало снегом (фото)
В Карпаты 10 марта вернулась настоящая зима со снегопадами и морозами. Так, например гору Поп Иван Черногорский полностью засыпало снежными осадками.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Температура в горах низкая, приблизительно -11 градусов мороза.
"По состоянию на 9:10, 10 марта 2021 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер юго-западный 8-9 м/с. Ясно", – сказано в описании фото.
Карпаты 10 марта засыпало снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Отметим, что во Львов 5 марта, вернулась зимняя погода, город и область всю ночь и день засыпало снегом. Снег пролетал местами в восточных и северных областях и Киеве.
Также мы рассказывали, что погода в Украине скоро порадует нас весенним потеплением, но придет оно не одно, а вместе с дождями. Такая синоптическая ситуация ожидается уже в конце недели.