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В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Карпаты 29 ноября пришла настоящая зима. Так, на горе Поп Иван невооруженнм взглядом можно увидеть осадки.

Об этом сообщили на странице Черногорского спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что температура воздуха в горах -3 градуса, видимость очень плохая.

"По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3°С. Падает снег", - сказано в сообщении.

В Карпатах выпал сильный снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики прогнозируют днем 29 ноября в восточных и центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.

Кроме того, в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В западных областях ожидается еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +14.

Как мы ранее писали, погода в Украине этой зимой ожидается мягкая и сильных катаклизмов синоптики не прогнозируют.

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Карпаты