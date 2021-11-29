ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)

Новина українською →
Карпаты, Понедельник 29 ноября 2021 09:40
В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото) Фото: Карпаты засыпает снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Карпаты 29 ноября пришла настоящая зима. Так, на горе Поп Иван невооруженнм взглядом можно увидеть осадки.

Об этом сообщили на странице Черногорского спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что температура воздуха в горах -3 градуса, видимость очень плохая.

"По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3°С. Падает снег", - сказано в сообщении.

В Карпаты пришла настоящая зима: горы засыпает снегом (фото)В Карпатах выпал сильный снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики прогнозируют днем 29 ноября в восточных и центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.

Кроме того, в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В западных областях ожидается еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +14.

Как мы ранее писали, погода в Украине этой зимой ожидается мягкая и сильных катаклизмов синоптики не прогнозируют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты
LITE
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"