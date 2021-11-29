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У Карпати прийшла справжня зима: гори засипає снігом (фото)

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Карпати, Понеділок 29 листопада 2021 09:40
У Карпати прийшла справжня зима: гори засипає снігом (фото) Фото: Карпати засипає снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

У Карпати 29 листопада прийшла справжня зима. Так, на горі Піп Іван неозброєним поглядом можна побачити опади.

Про це повідомили на сторінці чорногорського рятувального поста в Facebook.

Відзначається, що температура повітря в горах -3 градуси, видимість дуже погана.

"Станом на 07: 45 29.11.2021 на р.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-східний 8-10 м/с. Температура повітря -3°С. падає сніг", - сказано в повідомленні.

У Карпати прийшла справжня зима: гори засипає снігом (фото)У Карпатах випав сильний сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики прогнозують вдень 29 листопада у східних та центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.

Крім того, в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У західних областях очікується ще й невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від +1 до +14.

Як ми раніше писали, погода в Україні цієї зими очікується м'яка і сильних катаклізмів синоптики не прогнозують.

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