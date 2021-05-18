Карпаты накрыло снегом: появилось фото зимы в мае

В Карпатах пошел снег 18 мая. На горных вершинах температура равна нулю, что и привело к зимним осадкам за две недели до начала лета.
Об этом рассказали в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Снежить на горе Поп Иван Черногорский начало утром вторника, ветер спокойный, поэтому мелкие осадки ложатся ровно, напоминая скорее сильный туман.
"По состоянию на 07: 30 18.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер южный, юго-восточный 3-4 м/с. Температура воздуха 0 градусов", - говорится в сообщении.
Фото: В Карпатах пошел снег (facebook.com/chornogora.rescue112)
К слову, в Карпатах уже закончился лавиноопасный сезон, поскольку температура повысилась и снежный покров интенсивно начал таять.
Черная гора (Поп-Иван Черногорский, Черногорец, "Поп Иван") - одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота вершины 2020,5 метров над уровнем моря.
Отметим, что в Украину пришли циклоны с дождями, грозами, местами - с градом и шквалами. Непогода будет, согласно прогнозам синоптиков, длиться до пятницы - субботы, 21-22 мая. После нас ждут солнечные выходные.