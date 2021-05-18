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Карпати накрило снігом: з'явилося фото зими в травні

Автор: Світлана Мащенко

У Карпатах пішов сніг 18 травня. На гірських вершинах температура дорівнює нулю, що і призвело до зимових опадів за два тижні до початку літа.

Про це розповіли в Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Сніжити на горі Піп Іван Чорногірський почало вранці вівторка, вітер спокійний, тому дрібні опади лягають рівно, нагадуючи швидше сильний туман.

"Станом на 07: 30 18.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Вітер південний, південно-східний 3-4 м/с. Температура повітря 0 градусів", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Карпатах пішов сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

До слова, в Карпатах вже закінчився лавинонебезпечний сезон, оскільки температура підвищилася і сніговий покрив інтенсивно почав танути.

Чорна гора (Піп-Іван Чорногірський, чорногорець, "Піп Іван") - одна з найвищих вершин хребта Чорногора, знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота вершини 2020,5 метрів над рівнем моря.

Відзначимо, що в Україну прийшли циклони з дощами, грозами, місцями - з градом і шквалами. Негода буде, згідно з прогнозами синоптиків, тривати до п'ятниці - суботи, 21-22 травня. Після нас чекають сонячні вихідні.

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