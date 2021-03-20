Карпаты накрыла метель и засыпало снегом: зрелищное видео внезапной зимы

В Карпатах снегопад накрыл горы толстым слоем "белого покрывала", а на одной из самых высоких вершин - на горе Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - слой снежного покрова достиг 20 сантиметров.

Высота массива Черная гора достигает 2028 метров. Как правило, зима задерживается тут часто и надолго.

Как проинформировали на Черногорском горном поисково-спасательном посту на Facebook -странице, утром на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составила -11 градусов.

Руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, известные как "Белый Слон" или "Гуцульская пирамида", полностью засыпало снегом.

"За минувшие сутки прирост снежного покрова 15-20 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снег продолжает падать еще со вчерашнего дня.

Также важно отметить, что из-за ухудшения погодных условий в Карпатах и снегопадах, в ГСЧС 20 марта предупредили об опасности схождения лавин.

Также сообщалось, что накануне снегопад накрыл и Киев, из-за чего на некоторых улицах образовались пробки.