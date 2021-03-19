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Киев накрыл снегопад

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 08:10
Киев накрыл снегопад Фото: снегопад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Киеве резко ухудшилась 19 марта. Сегодня в городе идет снег, на некоторых улицах образовались пробки.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Отметим, с самого утра в столице снегопад. Вместе с тем, в городе сильный ветер. Синоптики предупреждали, что сегодня в Киеве днем будет +3+5, а ночью -1+1, а также снег с дождем.

По данным Google Maps, в городе образовались пробки на некоторых улицах. В частности, на улице Борщаговская, проспекте Победы, улице Набережно-Крещатицкая. Затруднено движение транспорта на мосту Патона и Дарницком мосту.

Киев накрыл снегопад

Как прогнозировали синоптики, сегодня почти во всех областях Украины будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от 0 до +8, однако ночью в некоторых западных регионах она опустится до -6 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине с 19 по 21 марта будет морозной, осадков ожидается немного, но небо будет пасмурным, а воздух - холодным.

Также РБК-Украина писало, что в стране потеплеет 22-23 марта.

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