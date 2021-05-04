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Карпаты в начале мая засыпает снегом: ударил мороз -3

Автор: Людмила Жукова

Украину продолжает засыпать снегом даже в начале мая. Так, например,4 мая в Карпатах продолжает идти снег, а температура воздуха понизилась до -3 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Горы все еще припорошены снегом, а зима совсем не спешит уходить.

"По состоянию на 11:00, 04.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 9 м / с. Температура воздуха -3 градуса", - сказано в сообщении.

В Карпатах 4 мая лежит снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях пользователи сети отмечают, что к концу июня погода в Карпатах наладится.

Отметим, что синоптики ранее предупреждали, что ночью 4 и 5 мая в северных и центральных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Заморозки также прогнозируются 4 мая в западных, а 5 мая в восточных, Запорожской и Херсонской областях.

Как мы ранее писали, УЗ назначила еще один поезд в Карпаты, первый рейс запланирован на майские праздники.

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