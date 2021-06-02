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Карпаты 2 июня замело снегом: спасатели сделали заявление для туристов

Автор: Людмила Жукова

Зима все так же не хочет уходить из западного региона Украины и продолжает напоминать о себе снегом и морозом. Так, 2 июня, на высокогорье Карпат сохраняется зимняя погода, а температура воздуха упала до -2 градусов мороза.

На странице ГСЧС Украины в Facebook показали видео горы Поп Иван, а также сделали важное сообщение для туристов.

"На на г. Поп Иван Черногорский холодно. А также на утро 2 июня облачно, ветер восточный 10-12 м/с. А температура воздуха -2 ° С. Горные спасатели записали вчера видеообращение для тех, кто мечтает о походе к вершине. Будьте осторожны! " - сказано под видео.

Видеоролик с заснеженной вершиной можно посмотреть по ссылке.

На видео мы можем наблюдать заснеженную гору Поп Иван. Там продолжает идти снег.

"Информация для туристов, в районе хребта наблюдается существенное ухудшение погодных условий. Идет снег. В ближайшее время мы рекомендуем воздержаться туристам от похода в горы", - говорят спасатели.

Напомним, что синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, 3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди.

Как мы ранее писали, из-за непогоды в Украине без света остались 50 населенных пунктов.

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