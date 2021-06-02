ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за непогоды в Украине без света остались 50 населенных пунктов

Новина українською →
Среда 02 июня 2021 08:15
Из-за непогоды в Украине без света остались 50 населенных пунктов Фото: в трех областях пропал свет из-за ветра и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине из-за порывов ветра и грозы, по состоянию на утро 2 июня, обесточены 50 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, утром свет отсутствует в трех областях. При этом в Днепропетровской области без электроснабжения 38 населенных пунктов, в Донецкой – 6 и в Запорожской – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 2 июня, сохранится прохладная погода. Прогнозируют дожди во всех областях.

РБК-Украина писало, что в Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. А 31 мая шел снег.

Напомним, что погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ветер электричество Погода
NEWS
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО