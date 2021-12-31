В Карпатах завелся хищник, который тут очень редко встречается: фото грациозного животного

В Национальном парке Карпат "Сколевские Бескиды" заметили популяцию рысей, которые на территории Украины встречаются очень редко.
Об этом сообщили на странице национального парка в Facebook.
Как оказалось, в 2020-2021 годах на территории НПП "Сколевские Бескиды" проводился мониторинг диких животных. Результаты исследования подтвердили уникальность и разнообразие фауны в Бескидах. Ярким примером стал представитель из семьи кошачьих – рысь обыкновенная.
Стоит отметить, что рысь в наших широтах встречается достаточно редко. При всей осторожности она не очень боится людей и довольно часто пользуется пешими тропами.
Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Она отлично лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает.
Ее легко отличить от других представителей семьи кошачьих благодаря ушам с кисточками, которые не только придают животному красивый и оригинальный вид, они еще помогают увеличивать остроту слуха.
Смотрите на снимках, как грациозны эти представители кошачьих.
Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера.