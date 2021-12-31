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В Карпатах завелся хищник, который тут очень редко встречается: фото грациозного животного

Автор: Людмила Жукова

В Национальном парке Карпат "Сколевские Бескиды" заметили популяцию рысей, которые на территории Украины встречаются очень редко.

Об этом сообщили на странице национального парка в Facebook.

Как оказалось, в 2020-2021 годах на территории НПП "Сколевские Бескиды" проводился мониторинг диких животных. Результаты исследования подтвердили уникальность и разнообразие фауны в Бескидах. Ярким примером стал представитель из семьи кошачьих – рысь обыкновенная.

Стоит отметить, что рысь в наших широтах встречается достаточно редко. При всей осторожности она не очень боится людей и довольно часто пользуется пешими тропами.

Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Она отлично лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает.

Ее легко отличить от других представителей семьи кошачьих благодаря ушам с кисточками, которые не только придают животному красивый и оригинальный вид, они еще помогают увеличивать остроту слуха.

Смотрите на снимках, как грациозны эти представители кошачьих.

В Карпатах заметили популяцию рысей (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера.

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