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В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)

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Чернобыль, Вторник 21 декабря 2021 11:11
В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото) В Чернобыле показали черного быка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали на фото коров и черного быка - лидера стада. В зоне отчуждения эти животные чувствуют себя прекрасно.

Их снимки опубликовали на странице заповедника в Facebook.

"Почитатели живого мира Чернобыльского заповедника знают, что, кроме диких животных, в зоне отчуждения комфортно чувствует себя стадо одичавших коров, за которыми ученые следят уже несколько лет подряд", - рассказали на странице.

Отмечается, что в этом году в стаде сменился лидер. Теперь им стал молодой черный бык. Он вытеснил подслеповатого на глаз предшественника.

Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена. Сейчас в диком стаде около 50 голов.

Откуда тут взялись коровы

Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов.

В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия (даже снега и большие морозы) не помешали размножению коров. Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)В Чернобыле показали стадо коров и их лидера (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы писали ранее, в Чернобыле показали "водные развлечения" забавного хищника.

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