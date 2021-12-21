В Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера: красавец вытеснил другого (фото)

В Чернобыльском заповеднике показали на фото коров и черного быка - лидера стада. В зоне отчуждения эти животные чувствуют себя прекрасно.

Их снимки опубликовали на странице заповедника в Facebook.

"Почитатели живого мира Чернобыльского заповедника знают, что, кроме диких животных, в зоне отчуждения комфортно чувствует себя стадо одичавших коров, за которыми ученые следят уже несколько лет подряд", - рассказали на странице.

Отмечается, что в этом году в стаде сменился лидер. Теперь им стал молодой черный бык. Он вытеснил подслеповатого на глаз предшественника.

Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена. Сейчас в диком стаде около 50 голов.

Откуда тут взялись коровы

Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов.

В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия (даже снега и большие морозы) не помешали размножению коров. Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

В Чернобыле показали стадо коров и их лидера (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)