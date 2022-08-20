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В Карпатах заметили уникального зверя, который занесен в Красную книгу (фото)

В Карпатах заметили рысь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В заповедной зоне Карпат в фотоловушки попала рысь, занесенная в Красную книгу. В частности, пребывание крупных хищных, в том числе и рыси, в природе - это индикатор сохранности и незыблемости природных экосистем.

Уникальные кадры опубликовали на странице Национального природного парка "Верховинский" в Facebook.

Отметим, что увидеть рысь в лесу очень сложно, ведь этот хищник осторожен и избегает встреч с людьми. Поэтому эти кадры работники называют уникальными.

"Мы снова презентуем вам кадры рыси Евразийской (Lunx lunx L.) с фотоловушок, уникальность которых заключается в том, что это не вольер, не центр реабилитации, не зоопарк, и даже не интродуцированное животное для дальнейшего размножения, что является объектом исследования. Нет - это животное, которое целиком и полностью в своей стихии", - говорится в сообщении.


В Карпатах заметили рысь (facebook.com/people/Национальный парк-Верховинский)

Ранее мы сообщали, что в Карпатах зафиксировали самого загадочного жителя леса.

Также мы писали, что в лесу завелся хищник, который здесь очень редко встречается.

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Карпаты