У Карпатах туристів неочікувано застав сильний вітер та сніг: на допомогу викликали рятувальників

У горах Карпат рятувальники допомогли туристам, які через негоду опинилися в складних умовах і не могли рухатися далі.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України в ІваноФранківській області.

Зокрема, хлопець із дівчиною пішли у гори, де у зв’язку зі складними погодними умовами, не могли самостійно продовжити рух.

Тому 19 вересня 22-річний турист з Києва звернувся за допомогою до рятувальників. Житель столиці повідомив, що він разом 20-річною дівчиною, рухається Чорногірським хребтом від озера Бребенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня (на межі Закарпатської та Івано-Франківської області).

Однак, вони не могли самостійно продовжити рух у зв’язку з сильним вітром, обмеженою видимістю та низькою температурою.

У Карпатах рятувальники допомогли туристам з Києва (facebook.com/dsns.if)

Туристи здійснювали прохід Чорногірським хребтом від урочища Заросляк до села Дземброня, через г. Шпиці, озеро Несамовите, Бербенескул та гору Гутин Томнатик і Менчул.

"Для надання допомоги туристам одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі Піп Іван та повідомлено Оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС в Закарпатській області для залучення Рахівських гірських рятувальників ", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах рятувальники допомогли туристам з Києва (facebook.com/dsns.if)

Рятувальники знайшли постраждалих, зігріли та провели до озера Бребенескул Закарпатської області, де далі постраждалих на снігоболотоході супроводили до автомобіля швидкої медичної допомоги.

В селі Богдан Закарпатської області рятувальники передали постраждалих медикам. Від подальшої госпіталізації туристи відмовилися.

У Карпатах рятувальники допомогли туристам з Києва (facebook.com/dsns.if)