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В Карпатах планируют построить еще два горнолыжных курорта: где они будут расположены

Автор: Анна Шиканова

В 2020 году в Карпатах начнут строительство еще двух горнолыжных курортов. Один из них будет расположен в Закарпатье, а второй – в Славском Львовской области.

Детали рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Новые курорты в Закарпатской области – Боржава, горнолыжный курорт, строительство которого начнется в этом году. В Славском – новый крупный курорт", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Стоит отметить, что ранее в Офисе президента обсуждался проект создания в Украине высокогорного спортивно-туристического кластера "Боржава". У этого проекта есть инвесторы из Австрии, которые проявляют заинтересованность в воплощении этой идеи.

Боржава – горный массив на Полонинском хребте Украинских Карпат. Он находится между реками Латорицей и Рикой. Длина хребта – свыше 50 км, ширина – 34 км, самый высокий пик этого хребта – гора Стой (1681м)

На данный момент там функционирует горнолыжный курорт с 11 подъемниками (два кресельных, а остальные бугельные). Там уже развита инфраструктура и есть гостинцы, рестораны и развлекательные заведения. Общая протяженность трасс составляет 20 км. Курорт был открыт в 2012 году.

На территории Славского также есть несколько спусков, которые активно развиваются. В центре находится гора Погар с подъемниками, а также Политехника. Также есть спуски Высокий Верх, Тростян и Менчил.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буковель начнет работать по новым правилам из-за вспышки коронавируса.

А также рассказывали о том, сколько стоит отдых в Карпатах в феврале.

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