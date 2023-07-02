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У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)

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Неділя 02 липня 2023 09:30
У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото) Як виглядає червона рута і де її шукати (фото: Facebook.com/Mykola Stasyk)
Автор: Василина Копитко

У Карпатах масово цвіте червона рута. Більшість українців знає цю квітку із славнозвісної пісні Володимира Івасюка, але от мало хто її бачив у природі. І навіть, якщо й зустрічав її у горах, то не знав, що це саме ця дивоквітка.

Про те, як виглядає червона рута, на яких маршрутах можна її знайти, та коли варто підійматися у гори, щоб полюбуватись рясним цвітом, читайте у матеріалі Styler.

Де росте червона рута

Червоною рутою у народі називають рододендрон східноєвропейський. Ця рослина з родини вересових виростає заввишки 10-40 см. Росте на висоті 1600-2050 м. Найбільше цвіте з травня по липень, друге цвітіння буває в серпні.

Цілі масиви рододендрона є в горах Румунії, Македонії, Болгарії, Словаччини, Польщі, Чехії. В Україні червона рута поширена на території Івано-Франківської та Закарпатської областей, зокрема в Горганах, Чорногорі, Свидовецькому (в районах гір Близниць) та Мармороському гірських масивах, в Чивчинських горах.

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)Червона рута в українських Карпатах (фото: Facebook/ Крок Україною)

Рододендрон не можна зривати, оскільки він занесений до Червоної книги. Законом передбачений штраф 57 грн за зірвані квіти або пошкоджений кущ. Тому червоною рутою можна тільки милуватись. Серед гірських туристів популярні навіть цілі маршрути в сезон цвітіння.

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото) (фото: Facebook.com/Mykola Stasyk)

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)(фото: Facebook.com/Valentyna Zhytanska)

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)(фото: Facebook.com/Надежда Надежда)

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)Червона рута квітне у Карпатах (фото: Facebook.com/Paul In)

Карпатські легенди про загадкову квітку

У народі побутує кілька легенд про червону руту. Одна з них гласить, що справжня рута - жовта квітка. І лише в чарівну ніч на Івана Купала стає червоною буквально на декілька хвилин. Дівчина, яка її знайде і зірве, буде щаслива в коханні.

Інша карпатська легенда розповідає про червону квітку, що цвіте раз на 10 років. І якщо дівчина її знайде та подарує коханому хлопцю, який не відповідає їй взаємністю, то він теж її полюбить. Жителі гір назвали цю квітку червона рута.

Ще одна легенда оповідає історію про дівчину, яка тужила за коханим, якого забрали вороги в полон на галеру. Юнак, перебуваючи довго на чужині, забув про рідний дім.

Одного дня дівчина побачила, як журавлі летять у вирій, передала їм червону руту, аби вони знайшли її коханого та порадували цю квітку. Птахи віднайшли юнака у морі, як тільки він побачив червону руту, то вмить згадав і свою кохану, і рідний край. Він здійняв бунт на галері, визволився з полону і повернуся щасливо додому.

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)(фото: Facebook.com/Lesya Cherniatovich)

У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)Червона рута у Карпатах (Facebook.com/Таня Хімчак)

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