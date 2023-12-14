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Карпачов розповів, що відчуває дитина, коли її б'ють батьки

Що відчуває дитина, коли її б'ють (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фізичне покарання багаторазово описано психологами і педагогами з усього світу. Усі фахівці твердять - це жорстоке поводження з дитиною!

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram психолога Дмитра Карпачова.

Що відчуває дитина, яку б'ють

Якщо до дитини регулярно застосовувати тілесні покарання, у неї змінюються структури головного мозку, що відповідають за пам'ять та емоції.

У дитини порушується обмін нейромедіаторів, і більшою мірою - окситоцин, який називають гормоном прихильності. Згодом така дитина зазнаватиме труднощів із формуванням стабільних і близьких стосунків - із друзями, коханими, зі своїми ж батьками.

Порушення відбуваються і в мозковій системі підкріплення, через що дитина не бачить орієнтирів через отриманий раніше позитивний досвід. Це може вплинути на її майбутнє, успіх у кар'єрі та створенні сім'ї.

На тлі цього підвищується чутливість до небезпеки, розвивається підозрілість, недовіра до оточуючих. Таку дитину важче мотивувати на навчання і саморозвиток, її важко чимось зацікавити, захопити.

Що дитина чекає від батьків

За своєю природою дитина тягнеться до батьків, чекає від них любові, уваги, турботи. Якщо вона цього не отримує, то відбувається збій в емоційно-мотиваційній регуляції. Тобто у відповідь на жорстоке поводження дитина починає поводитися ще гірше.

До наслідків тілесних покарань відносять нездатність вирішувати суперечки мирно, знаходити компроміс. Таких дітей батьки навчили, що в будь-якій важкій ситуації можна задіяти ляпаси. 

Будь-який малий хлопчик чи дівчинка, як і будь-який дорослий, якщо його шарпають - почне нервуватися. І слухати далі не зможе.

Психолог зазначив, що в Україні законодавством заборонено фізичне покарання дітей.

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