ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кароль растрогала свадебным фото с покойным мужем в их годовщину: "знаю, что смотришь"

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 13:09
Кароль растрогала свадебным фото с покойным мужем в их годовщину: "знаю, что смотришь" Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

15 июня певица Тина Кароль праздновала бы 14-ю годовщину брака со своим мужем, продюсером Евгением Огиром. Однако ее любимый умер в 2013 году от рака желудка.

В своих Instagram-stories артистка поделилась трогательным кадром из семейного архива, сделанным в день их свадьбы.

На снимке Тина и Евгений в свадебных нарядах нежно держатся за руки и смотрят на свои обручальные кольца.

"Мы вечность... Знаю, что смотришь", - щемяще подписала фото Кароль.

Кароль растрогала свадебным фото с покойным мужем в их годовщину: &quot;знаю, что смотришь&quot;

Тина вспомнила о 14-й годовщине брака пронзительным кадром с покойным мужем (instagram.com/tina_karol)

Певица прожила в браке с любимым всего пять лет, успев подарить ему сына Вениамина. Сейчас она одна воспитывает ребенка, который, к слову, учится в Великобритании.

Помнят о годовщине и многочисленные поклонники Тины. Так, на одной из фан-страничек певицы выложили архивное видео, снятое в день их с Евгением венчания. В ролике пара гуляет по центру Киева, они пьют шампанское с друзьями, запечатлены на церемонии венчания и выглядят очень счастливыми.

"Сегодня 14 лет по случаю Дня венчания Тины Кароль и Евгения Огира. Мы помним", - подписали видео фанаты.

Отреагировала на ролик и сама Кароль.

"Дуже дуже дуже", - написала артистка в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны и стал на защиту Украины с оружием в руках в начале полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на почтенный возраст Григория Самуиловича - ему 67 лет.

К слову, Тина Кароль поразила японцев во время выступления в рамках благотворительного концерта, во время которого она собирала деньги на поддержку Украины и людей, судьбы которых подверглись разрушениям в результате вторжения России на нашу землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее