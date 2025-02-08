Кароль, Джамала та Руслана на одній сцені! Зірки відкрили Нацвідбір яскравим попурі

У номері-відкритті було виконано пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Першої на сцені з'явилася Джамала, а потім рядки з легендарного треку виконали Melovin, Катерина Павленко, Руслана, Тіна Кароль, Jerry Heil та alyona alyona, Tvorchi.

На сцені також з'явився гурт Kalush Orchestra. Після скандалу навколо музикантів, які відмовилися підтримувати збір на допомогу ЗСУ, їх все ж не "вирізали".

Попурі було емоційним та чуттєвим. Кожну зірку зустрічали, як каже Кароль, оваціями.

Нагадаємо, після живих виступів учасників Національного відбору на Євробачення-2025 ми дізнаємося, хто ж представить нашу країну на світовій сцені. За цей шанс змагаються:

Ziferblat

Future Culture

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

Абіє

"ДК Енергетик"

Влад Шериф

FIЇNKA

Маша Кондратенко

Ведучими вечора стали Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак. До складу журі увійшли Сергій Танчинець, Джамала та Катерина Павленко.